【午前】７時９分、官邸。官邸の敷地内を散歩。８時１９分、米大統領選で勝利を確実にしたバイデン前副大統領と電話会談。５０分、報道各社のインタビュー。９時５分、自民党の「不妊治療への支援拡充を目指す議員連盟」の甘利明会長、野田聖子幹事長ら。１０時２５分、超党派の「日本会議国会議員懇談会」会長の古屋圭司自民党衆院議員、同懇談会の「皇室制度プロジェクトチーム」座長の衛藤晟一同党参院議員ら。４３分、北村滋国家安全保障局長、和泉洋人首相補佐官、秋葉剛男外務事務次官。１１時、山口県の村岡嗣政知事、柳居俊学県議会議長、福田良彦岩国市長ら。１０分、和泉首相補佐官、外務省の秋葉事務次官、岡野正敬国際法局長、経済産業省の安藤久佳事務次官、荒井勝喜総括審議官。

【午後】０時２分、自民党の二階俊博幹事長、林幹雄幹事長代理と昼食。１時３０分、田中良二鹿児島県薩摩川内市長。森山裕同党国対委員長同席。２時、山崎重孝内閣府事務次官。２２分、自民党神戸市会議員団の安達和彦団長らの表敬。久元喜造神戸市長、和田政宗同党参院議員同席。４２分、内閣府の田和宏内閣府審議官、林幸宏政策統括官、荒井経産省総括審議官、前田泰宏中小企業庁長官。３時、同党の丸川珠代広報本部長、丹羽秀樹広報戦略局長。３７分、武田良太総務相。４時４５分、日本・東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）首脳会議にテレビ会議方式で出席。６時１１分、田村憲久厚生労働相、西村康稔経済再生担当相、和泉首相補佐官、吉田学新型コロナウイルス感染症対策推進室長、樽見英樹厚労事務次官。４０分、東京・虎ノ門のホテル「Ｔｈｅ Ｏｋｕｒａ Ｔｏｋｙｏ」。日本料理店「山里」で自民党の二階幹事長、林幹事長代理、小池百合子東京都知事と会食。９時、東京・赤坂の衆院議員宿舎。

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