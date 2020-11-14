【午前】６時４２分、官邸。官邸の敷地内を散歩。７時２８分、東京・虎ノ門のホテル「Ｔｈｅ Ｏｋｕｒａ Ｔｏｋｙｏ」。レストラン「オーキッド」で秘書官と食事。８時１９分、官邸。２０分、報道各社のインタビュー。２７分、閣議。３８分、茂木敏充外相。４０分、河野太郎規制改革担当相。５３分、井上信治科学技術担当相。１０時１０分、和泉洋人首相補佐官、国土交通省の藤井直樹国交審議官、上原淳鉄道局長。２５分、進藤金日子自民党参院議員。４１分、麻生太郎副総理兼財務相、財務省の太田充事務次官、矢野康治主計局長。１１時１分、麻生副総理兼財務相。３１分、秋葉剛男外務事務次官。

【午後】１時、日本・メコン地域諸国首脳会議にテレビ会議方式で出席。２時３５分、藤井健志官房副長官補、枝元真徹農林水産事務次官。３時、自民党大阪府連の大塚高司会長、多賀谷俊史幹事長、左藤章政調会長、北野妙子同党大阪市議団幹事長ら。１７分、公明党の高木美智代デジタル社会推進本部長らから提言書受け取り。５５分、奈蔵稔久世界空手連盟事務総長ら。４時６分、平井卓也デジタル改革・ＩＴ担当相、藤井官房副長官補、和泉首相補佐官、黒田武一郎総務事務次官。２６分、秋田市建設業協会の林明夫会長ら。石井浩郎自民党参院議員同席。４５分、韓日議員連盟の金振杓会長らの表敬。日韓議員連盟の額賀福志郎会長ら同席。５時３分、同連盟の額賀会長、河村建夫幹事長。６分、滝沢裕昭内閣情報官。６時７分、衆院第２議員会館。２９分、東京・紀尾井町のホテル「ザ・プリンスギャラリー東京紀尾井町」。レストラン「ＷＡＳＨＯＫＵ 蒼天」で参院予算委員会の山本順三委員長、青木一彦理事らと会食。加藤勝信、岡田直樹正副官房長官同席。８時２２分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。



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