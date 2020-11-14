アーティスティックスイミング（ＡＳ）の日本選手権第３日は１４日、山口市の山口きらら博記念公園水泳プールで行われ、デュエット・フリールーティン（ＦＲ）にオープン参加した東京五輪代表の乾友紀子（井村ク）吉田萌（ザ・クラブピア８８）組は９３・８６６７点と高得点を出した。小俣夏乃、大沢友里子組（アクラブ調布）が８５・７０００点で優勝した。

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