北海道で２３０人感染、１人死亡　３日連続２００人超

2020年11月14日 18時11分 （共同通信）
　札幌市の繁華街・ススキノを行き交う人たち＝１２日夕

　札幌市の繁華街・ススキノを行き交う人たち＝１２日夕

  • 　札幌市の繁華街・ススキノを行き交う人たち＝１２日夕
　北海道と札幌、函館、小樽、旭川の４市は１４日、新型コロナウイルスに２３０人が感染し、１人が死亡したと明らかにした。道内の感染者は計５２６２人、死者は計１２４人になった。新規感染者の２００人超えは３日連続。
　新規感染者の発表は札幌市が１２４人、道が９９人、函館市が１人、小樽市が２人、旭川市が４人。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line

PR情報

社会の最新ニュース

記事一覧