北海道と札幌、函館、小樽、旭川の４市は１４日、新型コロナウイルスに２３０人が感染し、１人が死亡したと明らかにした。道内の感染者は計５２６２人、死者は計１２４人になった。新規感染者の２００人超えは３日連続。

新規感染者の発表は札幌市が１２４人、道が９９人、函館市が１人、小樽市が２人、旭川市が４人。



関連キーワード 社会

主要ニュース