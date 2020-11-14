大阪府は１４日、２８５人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。１日当たりの新規感染者数としては過去最多だった１３日の２６３人を上回り、最多を２日連続で更新した。２００人を超えるのは５日連続。

府内の新規感染者は１０月中旬から増加している。重症患者も増加傾向で、府は飲食の際に大きな声で会話をしないことや、マスク着用の徹底などを呼び掛けている。



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