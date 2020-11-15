小俣夏乃が３種目で優勝　ＡＳ日本選手権最終日

2020年11月15日 15時15分 （共同通信）
　ソロ・フリールーティン　優勝した小俣夏乃の演技＝山口きらら博記念公園水泳プール

　ソロ・フリールーティン　優勝した小俣夏乃の演技＝山口きらら博記念公園水泳プール

  • 　ソロ・フリールーティン　優勝した小俣夏乃の演技＝山口きらら博記念公園水泳プール
　アーティスティックスイミング（ＡＳ）の日本選手権最終日は１５日、山口市の山口きらら博記念公園水泳プールで行われ、ソロ・フリールーティン（ＦＲ）で小俣夏乃（アクラブ調布）が８７・８３３３点を出して優勝した。小俣はテクニカルルーティン（ＴＲ）と合わせたソロ２冠で、前日のデュエットＦＲを含めて計３種目を制した。

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