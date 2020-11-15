アーティスティックスイミング（ＡＳ）の日本選手権最終日は１５日、山口市の山口きらら博記念公園水泳プールで行われ、ソロ・フリールーティン（ＦＲ）で小俣夏乃（アクラブ調布）が８７・８３３３点を出して優勝した。小俣はテクニカルルーティン（ＴＲ）と合わせたソロ２冠で、前日のデュエットＦＲを含めて計３種目を制した。

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