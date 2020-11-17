【午前】６時４４分、官邸。官邸の敷地内を散歩。７時２７分、東京・永田町のザ・キャピトルホテル東急。レストラン「ＯＲＩＧＡＭＩ」で秘書官と食事。８時２６分、衆院第２議員会館。５９分、山口泰明自民党選対委員長。９時１４分、官邸。１０時１５分、藤井健志官房副長官補、和泉洋人首相補佐官、吉田学新型コロナウイルス感染症対策推進室長、厚生労働省の樽見英樹事務次官、福島靖正医務技監、枝元真徹農林水産事務次官。２０分、藤井官房副長官補、和泉首相補佐官、吉田新型コロナウイルス感染症対策推進室長、厚労省の樽見事務次官、福島医務技監。５４分、橋本聖子五輪相、坂井学、岡田直樹両官房副長官、和泉首相補佐官、外務省の森健良外務審議官、志野光子国際文化交流審議官。１１時１７分、国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）のバッハ会長の表敬。橋本五輪相同席。５４分、報道各社のインタビュー。

【午後】０時１１分、政府与党連絡会議。２時、坂井官房副長官、北村滋国家安全保障局長、木原稔、和泉両首相補佐官、高橋礼一郎駐オーストラリア大使、外務省の森外務審議官、滝崎成樹アジア大洋州局長、田中繁広経済産業審議官、槌道明宏防衛審議官。１４分、棚橋泰文自民党行政改革推進本部長。３２分、平田竹男内閣官房参与、可部哲生国税庁長官。４１分、平田内閣官房参与。３時１分、阿達雅志首相補佐官。４時、荒井勝喜経産省総括審議官、飯田祐二資源エネルギー庁次長。５４分、国会。５時１分、自民党役員会。１５分、官邸。３０分、観光戦略実行推進会議。６時１３分、新型コロナウイルス感染症の政府対策本部。３６分、東京・虎ノ門のホテル「Ｔｈｅ Ｏｋｕｒａ Ｔｏｋｙｏ」。中国料理店「桃花林」で横浜商工会議所の上野孝会頭、野口正剛副会頭らと会食。８時２１分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。

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