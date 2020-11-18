【午前】６時４６分、官邸。官邸の敷地内を散歩。７時２８分、東京・虎ノ門のホテル「Ｔｈｅ Ｏｋｕｒａ Ｔｏｋｙｏ」。レストラン「オーキッド」で秘書官と食事。８時１３分、官邸。２１分、閣議。３５分、坂本哲志まち・ひと・しごと創生担当相。４８分、田村憲久厚生労働相、加藤勝信官房長官、和泉洋人首相補佐官、嶋田裕光内閣府子ども・子育て本部統括官、矢野康治財務省主計局長、厚労省の迫井正深医政局長、渡辺由美子子ども家庭局長、浜谷浩樹保険局長、伊原和人政策統括官、新原浩朗経済産業省経済産業政策局長。９時５５分、秋葉剛男外務事務次官。１０時３７分、北村滋国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官、横尾洋一公安調査庁次長。４３分、滝沢内閣情報官。１１時、経産省の安藤久佳事務次官、荒井勝喜総括審議官。２２分、公明党の不妊治療等支援推進プロジェクトチームの伊佐進一座長らから提言書受け取り。竹内譲同党政調会長同席。３２分、北村国家安全保障局長、和泉首相補佐官、外務省の秋葉事務次官、市川恵一北米局長、防衛省の島田和久事務次官、岡真臣防衛政策局長。

【午後】０時１分、東京・永田町のザ・キャピトルホテル東急。中国料理店「星ケ岡」で秘書官と食事。１時４分、官邸。５分、鷲尾英一郎自民党衆院議員。５６分、和泉首相補佐官、金融庁の氷見野良三長官、中島淳一総合政策局長。２時２６分、藤井健志官房副長官補、和泉首相補佐官、吉田学新型コロナウイルス感染症対策推進室長。４０分、ＡＰＥＣビジネス諮問委員会（ＡＢＡＣ）日本委員の林信秀みずほ銀行常任顧問ら。鈴木浩外務審議官、田中繁広経産審議官同席。３時２分、国連世界食糧計画（ＷＦＰ）の焼家直絵日本事務所代表、国連ＷＦＰ議員連盟の高野光二郎会長、安藤宏基国連ＷＦＰ協会会長らの表敬。１４分、武田良太総務相、谷脇康彦総務審議官。３３分、緊急事態舞台芸術ネットワーク代表世話人の吉田智誉樹劇団四季社長ら。４時４６分、オーストラリアのモリソン首相を出迎え。記念撮影。４７分、儀仗（ぎじょう）隊による栄誉礼、儀仗。５６分、モリソン首相と首脳会談少人数会合。５時１５分、モリソン首相と首脳会談全体会合。６時２８分、署名式、共同記者発表。５０分、菅義偉首相主催の夕食会。７時５８分、モリソン首相を見送り。８時４４分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。



関連キーワード 首相の一日