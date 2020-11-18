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菅首相の一日 １１月１７日（火）
【午前】６時４６分、官邸。官邸の敷地内を散歩。７時２８分、東京・虎ノ門のホテル「Ｔｈｅ Ｏｋｕｒａ ...
11月18日
マイナンバー普及のため将来の保険証廃止を 自民党がデジタル庁への提言まとめる
自民党のデジタル社会推進本部は１７日、菅政権が来年秋に目指すデジタル庁の創設に向けた提言をまとめた。...
公明副代表、広島３区で立候補へ 河井克行元法相の地元
公明党副代表の斉藤鉄夫衆院議員＝比例中国ブロック＝は、公選法違反の罪で公判中の河井克行元法相＝自民党...
社民の福島党首、枝野氏と会談 個別合流を説明
社民党の福島瑞穂党首は１７日、立憲民主党の枝野幸男代表と国会内で会談し、所属する国会議員や地方組織の...
11月17日
菅氏にシドニー五輪のメダル贈呈 豪首相「スコモと呼んで」
菅義偉首相は１７日、オーストラリアのスコット・モリソン首相との共同記者発表の席で、２０００年シドニー...
日豪、部隊訓練円滑化で大枠合意 首脳が会談、安保協力強化
菅義偉首相は１７日、オーストラリアのモリソン首相と官邸で会談した。西太平洋などへの軍事的拡大を続ける...