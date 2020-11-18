ＮＹ円、１０３円後半

2020年11月18日 22時51分 （共同通信）
　【ニューヨーク共同】１８日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前８時半現在、前日比２４銭円高ドル安の１ドル＝１０３円８９～９９銭をつけた。ユーロは１ユーロ＝１・１８５２～６２ドル、１２３円１９～２９銭。
　新型コロナウイルス感染者の増加が米国だけでなく日本でも顕著となり、投資リスクが相対的に低いとされる円を買ってドルを売る動きが先行した。

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