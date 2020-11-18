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【ニューヨーク共同】２度の墜落事故を起こした米航空機大手ボーイングの主力旅客機「７３７ＭＡＸ」につい...
11月18日
新型コロナで経営悪化の地銀、再編促す新制度に地銀協会長「日銀からのメッセージ」
全国地方銀行協会の大矢恭好会長（横浜銀行頭取）は１８日の定例記者会見で、地方金融機関の経営統合を促す...
米アップル、手数料半分に アプリ市場で小規模業者
【ニューヨーク共同】米アップルは１８日、スマートフォン「ｉＰｈｏｎｅ（アイフォーン）」などで使えるアプ...
東京円、１０３円台後半
１８日の東京外国為替市場の円相場は１ドル＝１０３円台後半で取引された。
午後５時現在は前日比５９...
「地理的表示」に４品目追加 農水省、網走湖産しじみ貝など
農林水産省は１８日、地域の農林水産物や食品のブランドを守る地理的表示（ＧＩ）保護制度の対象に、４道県...
キオクシアの上場は年明け以降 大株主の米投資ファンド日本代表
半導体大手キオクシアホールディングス（旧東芝メモリホールディングス）株式の過半を持つ米投資ファンド、...