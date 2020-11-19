【午前】６時４４分、官邸。官邸の敷地内を散歩。７時２８分、東京・虎ノ門のホテル「Ｔｈｅ Ｏｋｕｒａ Ｔｏｋｙｏ」。レストラン「オーキッド」で秘書官と食事。８時４６分、衆院第２議員会館。９時９分、官邸。４８分、小泉進次郎環境相。１０時５９分、平石朗全国老人福祉施設協議会会長、東憲太郎全国老人保健施設協会会長ら。園田修光自民党参院議員同席。１１時１６分、仲井真弘多元沖縄県知事。４１分、東京・永田町のザ・キャピトルホテル東急。日本料理店「水簾」で柿崎明二首相補佐官と食事。

【午後】０時５４分、東京・丸の内の東京国際フォーラム。１時１分、商工会法施行６０周年記念式典に出席。あいさつ。２６分、官邸。２時９分、バーガー米海兵隊司令官の表敬。３０分、全国高速道路建設協議会会長の村井嘉浩宮城県知事、副会長の鈴木英敬三重県知事、浜田省司高知県知事。衛藤征士郎高速道路建設推進議員連盟会長同席。４３分、日本歯科医師連盟の高橋英登会長、村上恵一副会長ら。山田宏自民党参院議員同席。３時５分、秋本真利同党衆院議員。１６分、矢野康治財務省主計局長。４時５分、秋田県の佐竹敬久知事、加藤鉱一県議会議長、金田勝年自民党同県連会長ら。４５分、北村滋国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官、山田重夫外務省総合外交政策局長、防衛省の岡真臣防衛政策局長、山崎幸二統合幕僚長。５６分、北村国家安全保障局長、山田外務省総合外交政策局長、防衛省の岡防衛政策局長、山崎統合幕僚長。５時３分、北村国家安全保障局長。３２分、未来を拓くパートナーシップ構築推進会議。６時１０分、田村憲久厚生労働相、加藤勝信官房長官、西村康稔経済再生担当相、和泉洋人首相補佐官、吉田学新型コロナウイルス感染症対策推進室長、樽見英樹厚労事務次官。７時２９分、東京・紀尾井町のホテルニューオータニ。日本料理店「ＫＡＴＯ’Ｓ ＤＩＮＩＮＧ＆ＢＡＲ」で秘書官と食事。８時４３分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。



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