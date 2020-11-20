【午前】６時４５分、官邸。官邸の敷地内を散歩。７時２７分、東京・永田町のザ・キャピトルホテル東急。レストラン「ＯＲＩＧＡＭＩ」で金丸恭文フューチャー会長兼社長と会食。８時１８分、官邸。３４分、政務官会議の出席者と写真撮影。９時１１分、報道各社のインタビュー。１６分、ザ・キャピトルホテル東急。レストラン「ＯＲＩＧＡＭＩ」でジャーナリストの田原総一朗氏と懇談。５８分、東京・紀尾井町のホテルニューオータニ。宴会場「芙蓉の間」で自民党東京都連の会合に出席し、あいさつ。都議選立候補予定者と写真撮影。１０時３２分、官邸。５７分、世界気候サミットなどに向けたビデオメッセージ収録。１１時２８分、自民党母子寡婦福祉対策議員連盟の永岡桂子会長ら。

【午後】０時２１分、山口那津男公明党代表と昼食。１時１０分、国会。１１分、衆院本会議。３９分、官邸。５９分、坂井学、岡田直樹両官房副長官、北村滋国家安全保障局長、和泉洋人首相補佐官、鈴木浩外務審議官、岡村健司財務官、福島靖正厚生労働省医務技監、田中繁広経済産業審議官、近藤智洋環境省地球環境審議官。２時２３分、枝元真徹農林水産事務次官。３５分、世耕弘成自民党参院幹事長。４時３分、堀憲郎日本歯科医師会会長。５２分、坂本哲志少子化対策担当相、嶋田裕光内閣府子ども・子育て本部統括官、矢野康治財務省主計局長、厚労省の渡辺由美子子ども家庭局長、伊原和人政策統括官。５時１６分、田村憲久厚労相、西村康稔経済再生担当相、藤井健志官房副長官補、和泉首相補佐官、吉田学新型コロナウイルス感染症対策推進室長、厚労省の樽見英樹事務次官、福島医務技監。５２分、国家安全保障会議の４大臣会合。６時４３分、ザ・キャピトルホテル東急。レストラン「ＯＲＩＧＡＭＩ」で自民党の三谷英弘、木村哲也両衆院議員と会食。８時９分、衆院第２議員会館。３６分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。



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