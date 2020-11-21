ＮＹ株、反落

2020年11月21日 01時25分 （共同通信）
　ニューヨークのウォール街（ロイター＝共同）

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　【ニューヨーク共同】２０日のニューヨーク株式市場のダウ工業株３０種平均は反落し、午前１０時現在は前日比７２・０９ドル安の２万９４１１・１４ドルをつけた。ハイテク株主体のナスダック総合指数は１４・０６ポイント安の１万１８９０・６５。
　米国の新型コロナウイルスの感染者増加を受け、景気回復が遅れることが懸念され、売りが先行した。

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