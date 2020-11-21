【午前】６時４７分、官邸。官邸の敷地内を散歩。７時２９分、岡田直樹官房副長官。８時２１分、閣議。３７分、農林水産物・食品の輸出拡大のための輸入国規制への対応等に関する関係閣僚会議。９時４８分、国会。１０時１分、参院本会議。１１時５９分、東京・紀尾井町のホテルニューオータニ。中国料理店「大観苑」で安慶田光男沖縄経済懇談会代表理事、平良朝敬かりゆしグループオーナーらと会食。

【午後】０時４５分、官邸。２時５分、加藤勝信官房長官、西村康稔経済再生担当相。３１分、井上信治宇宙政策担当相、和泉洋人首相補佐官、葛西敬之宇宙政策委員会委員長、松尾剛彦内閣府宇宙開発戦略推進事務局長。４５分、笹川尭全日本空手道連盟会長。竹下亘自民党空手道推進議員連盟幹事長ら同席。３時５分、麻生太郎副総理兼財務相、財務省の太田充事務次官、矢野康治主計局長。２３分、麻生副総理兼財務相。４時、ニュージーランドのアーダン首相と電話会談。１８分、和泉首相補佐官、森健良外務審議官。５時４分、滝沢裕昭内閣情報官。３０分、田村憲久厚生労働相、加藤官房長官、西村経済再生担当相、藤井健志官房副長官補、和泉首相補佐官、吉田学新型コロナウイルス感染症対策推進室長、厚労省の樽見英樹事務次官、福島靖正医務技監。５１分、田村厚労相、加藤官房長官、西村経済再生担当相。６時、全国都道府県知事会議。７時１０分、ホテルニューオータニ。会員制クラブ「ガーデンコートクラブ」で小此木八郎国家公安委員長らと会食。８時１７分、衆院第２議員会館。３７分、官邸。

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