明治安田Ｊ２第３５節第１日（２１日・サンガスタジアムｂｙＫＹＯＣＥＲＡほか＝１０試合）首位の徳島は京都に０―２で敗れた。連勝は５で止まって勝ち点７１。２位福岡は山形と１―１で引き分けて同６９、３位の長崎は千葉を下して同６６とした。

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