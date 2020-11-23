中日が記念マーク発表　来季、球団創設８５周年で

2020年11月23日 16時43分 （共同通信）
　中日の球団創設８５周年の記念マーク

　中日の球団創設８５周年の記念マーク

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　来季が球団創設８５周年となる中日は、記念のマークを２３日までに発表した。ユニホームなどに使用する。マークは「力強さ」や「斬新さ」を表現し、躍動する昇竜が「８５」をかたどっている。

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