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松原敬生さん死去 東海ラジオ元アナウンサー
松原敬生さん（まつばら・たかお＝東海ラジオ元アナウンサー、本名敬夫＝たかお）２２日死去、７６歳。名古...
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永野勝美さん死去 元岩手銀行頭取
永野勝美さん（ながの・かつみ＝元岩手銀行頭取）１９日、病気のため死去、８５歳。岩手県出身。葬儀は近親...
秋月壽賀子さん死去 被爆医師の故秋月辰一郎氏の妻
秋月壽賀子さん（あきづき・すがこ＝被爆医師の故秋月辰一郎氏の妻）１９日死去、１０２歳。通夜・告別式は...
言葉こそが木内マジック なにくそ魂引き出した 甲子園３度優勝の名将が逝く
茨城の常総学院高と取手二高の元監督・木内幸男さんが亡くなった。茨城の代表校の監督で、甲子園で...
11月24日
取手二や常総学院で全国制覇、高校野球界の名将・木内幸男さん死去
高校野球で茨城の取手二高、常総学院高の監督として春１度、夏２度の甲子園大会優勝を成し遂げた木...
角田礼次郎さん死去 元最高裁判事、元内閣法制局長官
角田礼次郎さん（つのだ・れいじろう＝元最高裁判事、元内閣法制局長官）１７日、老衰のため死去、９９歳。...