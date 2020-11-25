桂信雄さん死去　元札幌市長

2020年11月25日 07時11分
　桂信雄さん（かつら・のぶお＝元札幌市長）１６日、直腸がんのため死去。９０歳。札幌市出身。葬儀は家族で行った。
　５３年に札幌市役所入庁。教育長、助役などを経て、９１年に市長初当選。０３年まで３期１２年間務めた。０１年の札幌ドーム開業に尽力し、０４年に実現したプロ野球日本ハムの札幌移転誘致にも携わった。

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