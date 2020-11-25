【午前】６時４３分、官邸。官邸の敷地内を散歩。７時２６分、東京・虎ノ門のホテル「Ｔｈｅ Ｏｋｕｒａ Ｔｏｋｙｏ」。レストラン「オーキッド」で鈴木修スズキ会長、大岡敏孝自民党衆院議員と会食。８時１２分、官邸。２２分、閣議。３５分、茂木敏充外相。４８分、田村憲久厚生労働相、赤羽一嘉国土交通相、加藤勝信官房長官、西村康稔経済再生担当相。５１分、藤井健志官房副長官補、吉田学新型コロナウイルス感染症対策推進室長加わる。１０時５１分、北村滋国家安全保障局長。１１時１８分、自民党神奈川県連の土井隆典幹事長ら。坂井学官房副長官、島村大同党参院議員同席。２９分、西村経済再生担当相、内閣府の山崎重孝事務次官、田和宏内閣府審議官、林幸宏、籠宮信雄両政策統括官。４１分、西村経済再生担当相。

【午後】２時、新田八朗富山県知事。野上浩太郎農相、山口泰明自民党選対委員長ら同席。１０分、山口同党選対委員長。１３分、平井卓也デジタル改革・ＩＴ担当相、藤井官房副長官補。２２分、平井デジタル改革・ＩＴ担当相。３０分、公明党の竹内譲政調会長らから２０２０年度第３次補正予算についての提言書受け取り。４７分、中谷元自民党中央政治大学院長。５８分、小池百合子東京都知事。４時２５分、梶山弘志経済産業相、経産省の安藤久佳事務次官、荒井勝喜総括審議官。４８分、北村国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官。５４分、滝沢内閣情報官。５時１７分、全世代型社会保障検討会議。６時２１分、田村厚労相、赤羽国交相、加藤官房長官、西村経済再生担当相、藤井官房副長官補、吉田新型コロナウイルス感染症対策推進室長。８時１分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。



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