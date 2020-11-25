ＮＢＡレーカーズがガソルと契約　ラプターズ優勝に貢献

2020年11月25日 12時39分 （共同通信）
　ラプターズでプレーするＭ・ガソル＝９月（ＡＰ＝共同）

　ラプターズでプレーするＭ・ガソル＝９月（ＡＰ＝共同）

  • 　ラプターズでプレーするＭ・ガソル＝９月（ＡＰ＝共同）
　米プロバスケットボールＮＢＡの昨季王者レーカーズは２４日、２０１８～１９年シーズンにラプターズの優勝に貢献したセンター、Ｍ・ガソルと契約したと発表した。ＡＰ通信が報じた。
　レーカーズは優勝メンバーだった２人のセンター、マギーとハワードを放出。３５歳のガソルは昨季、けがに苦しんだが、高いパスの技術や堅い守備が評価された。（共同）

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line

PR情報

スポーツの最新ニュース

記事一覧