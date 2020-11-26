ガソリン１０週ぶりに値上がり　全国平均１３３円１０銭

2020年11月26日 14時50分 （共同通信）
　ガソリンスタンド

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　経済産業省が２６日発表した２４日時点のレギュラーガソリン１リットル当たりの全国平均小売価格は、１６日時点の前回調査と比べて６０銭高い１３３円１０銭となり、１０週ぶりに値上がりした。
　ハイオクは５０銭高い１４３円９０銭、軽油は６０銭高い１１３円９０銭。灯油は１８リットル（一般的なタンク１個分）当たり１円高い１４１９円だった。

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