ガソリンスタンド

経済産業省が２６日発表した２４日時点のレギュラーガソリン１リットル当たりの全国平均小売価格は、１６日時点の前回調査と比べて６０銭高い１３３円１０銭となり、１０週ぶりに値上がりした。

ハイオクは５０銭高い１４３円９０銭、軽油は６０銭高い１１３円９０銭。灯油は１８リットル（一般的なタンク１個分）当たり１円高い１４１９円だった。



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