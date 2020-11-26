本田後半途中出場、敗れる　ブラジル全国選手権

2020年11月26日 15時02分 （共同通信）
　サッカーのブラジル全国選手権で２５日、ボタフォゴの本田圭佑は１―２で敗れた敵地でのアトレチコ・ミネイロ戦で後半７分から途中出場した。得点はなかった。ボタフォゴは４連敗で２０チーム中１９位に沈んでいる。（リオデジャネイロ共同）

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