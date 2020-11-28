【午前】６時４５分、官邸。官邸の敷地内を散歩。７時２８分、東京・虎ノ門のホテル「Ｔｈｅ Ｏｋｕｒａ Ｔｏｋｙｏ」。レストラン「オーキッド」で自民党の佐藤勉総務会長、園田修光参院議員、柿崎明二首相補佐官と会食。８時１９分、官邸。２５分、閣議。４１分、武田良太総務相、谷脇康彦総務審議官。１０時、藤井健志官房副長官補。１９分、農林水産省の枝元真徹事務次官、太田豊彦食料産業局長。３５分、竹本直一前科学技術担当相。４９分、北村滋国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官、山田重夫外務省総合外交政策局長、防衛省の岡真臣防衛政策局長、山崎幸二統合幕僚長。５８分、北村国家安全保障局長。１１時２２分、加藤勝信官房長官、和泉洋人首相補佐官、新原浩朗経済産業省経済産業政策局長。３８分、和泉首相補佐官、内閣府の山崎重孝事務次官、田和宏内閣府審議官、林幸宏、井上裕之両政策統括官。５７分、東京・永田町のザ・キャピトルホテル東急。中国料理店「星ケ岡」で山崎周二全国農業協同組合連合会（ＪＡ全農）代表理事理事長と会食。

【午後】０時５９分、官邸。２時、島田和久防衛事務次官。１０分、自民党の「出入国在留管理業務の適正運用を支援する議員連盟」の柴山昌彦会長らから要望書受け取り。２１分、同党外国人労働者等特別委員会の片山さつき委員長らから提言書受け取り。３０分、北岡伸一国際協力機構（ＪＩＣＡ）理事長。４３分、棚橋泰文同党行政改革推進本部長。３時５分、赤羽一嘉国土交通相、加藤官房長官、西村康稔経済再生担当相、藤井官房副長官補、吉田学新型コロナウイルス感染症対策推進室長。１５分、全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会の鈴木治彦青年部長ら。武井俊輔自民党衆院議員同席。２４分、秋葉剛男外務事務次官。４時、山本一太群馬県知事。１２分、阿達雅志首相補佐官。３２分、澤田純ＮＴＴ社長、井伊基之ＮＴＴドコモ次期社長。４３分、滝沢内閣情報官。５２分、河野太郎規制改革担当相。５時１５分、経済財政諮問会議。６時２２分、新型コロナウイルス感染症の政府対策本部。５３分、ホテル「Ｔｈｅ Ｏｋｕｒａ Ｔｏｋｙｏ」。日本料理店「山里」で元プロ野球選手の江本孟紀、小早川毅彦両氏らと会食。８時４６分、衆院第２議員会館。９時１７分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。



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