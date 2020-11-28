Ｊ１名古屋、３連勝ならず　大分とドロー

2020年11月28日 17時32分 （共同通信）
　名古屋―大分　後半、競り合う名古屋・米本（左）と大分・高山＝パロマ瑞穂

　名古屋―大分　後半、競り合う名古屋・米本（左）と大分・高山＝パロマ瑞穂

  • 　名古屋―大分　後半、競り合う名古屋・米本（左）と大分・高山＝パロマ瑞穂
  • 　広島―札幌　後半、ゴールを決める札幌・宮沢（左端）＝Ｅスタ
　明治安田Ｊ１第３０節第３日（２８日・パロマ瑞穂スタジアムほか＝２試合）３位の名古屋は大分と０―０で引き分け、３連勝を逃した。勝ち点は５６。７位の広島は札幌に２点を先行されたが、レアンドロペレイラらの得点で追い付き、２―２で引き分けた。

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