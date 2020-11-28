女子サッカー、皇后杯開幕　長野や早大など２回戦へ

2020年11月28日 19時05分 （共同通信）
　サッカーの皇后杯全日本女子選手権は２８日、テクノポート福井スタジアムなどで開幕して１回戦８試合が行われ、なでしこリーグ２部の長野や、早大（関東）、大阪・大商学園高（関西）などが勝ち上がった。
　なでしこリーグ１部勢は２回戦からの登場。４連覇を狙う日テレは、ヴィアティン三重（東海）を退けた下部組織の日テレ・メニーナ（関東）との対戦が決まった。

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