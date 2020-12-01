菅首相の一日 １１月３０日（月）
2020年12月1日 06時48分
【午前】６時４６分、官邸。官邸の敷地内を散歩。７時２８分、東京・虎ノ門のホテル「Ｔｈｅ Ｏｋｕｒａ Ｔｏｋｙｏ」。レストラン「オーキッド」で反町理フジテレビ報道局解説委員長と会食。８時４０分、官邸。４５分、岡田直樹官房副長官。１０時４５分、自民党地方創生実行統合本部の河村建夫本部長、山口俊一本部長代行、片山さつき顧問。１１時１２分、経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）条約署名６０周年記念式典などに向けたビデオメッセージ収録。３０分、梶山弘志経済産業相、和泉洋人首相補佐官、経産省の安藤久佳事務次官、荒井勝喜総括審議官、飯田祐二資源エネルギー庁次長。５０分、下村博文自民党政調会長らから提言書受け取り。
【午後】０時５０分、国会。１時１分、参院本会議。３時２４分、衆院第２議員会館。４５分、官邸。４時２２分、中井徳太郎環境事務次官。５６分、国会。５９分、自民党役員会。５時１５分、官邸。４１分、農林水産物・食品の輸出拡大のための輸入国規制への対応等に関する関係閣僚会議。６時５６分、東京・紀尾井町のホテルニューオータニ。宴会場「ＬＡＰＩＳ Ｌ」で秘書官と食事。打ち合わせ。８時３６分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。
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