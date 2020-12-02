梅村清弘さん死去　梅村学園名誉総長

2020年12月2日 07時10分
　梅村清弘さん（うめむら・きよひろ＝梅村学園名誉総長）１１月２６日、老衰のため死去、８３歳。名古屋市出身。葬儀は近親者で執り行った。喪主は長男清英（きよひで）さん。後日、学園葬を行う予定。
　中京大（名古屋市）などを運営する梅村学園理事長や総長を歴任した。９３年に藍綬褒章、０９年に旭日重光章を受章。

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