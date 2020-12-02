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藤田尚さん（ふじた・ひさし＝元大日本住友製薬取締役副社長執行役員）１１月２４日、ぼうこうがんのため死...
12月01日
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杉原弘泰さん（すぎはら・ひろやす＝元大阪高検検事長）１１月２８日、肺がんのため死去、８２歳。通夜は２...
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熊切圭介さん（くまきり・けいすけ＝前日本写真家協会長、本名奎介＝けいすけ）２７日、誤えん性肺炎のため...
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船場太郎さん（せんば・たろう＝元吉本新喜劇俳優、大阪市議会議長、本名松原昌平＝まつばら・しょ...
11月28日