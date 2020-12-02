【午前】６時４４分、官邸。官邸の敷地内を散歩。７時２８分、東京・虎ノ門のホテル「Ｔｈｅ Ｏｋｕｒａ Ｔｏｋｙｏ」。レストラン「オーキッド」で日本ガス協会の広瀬道明会長らと会食。８時１６分、官邸。２６分、閣議。３８分、武田良太総務相。９時５５分、衆院第２議員会館。１０時９分、官邸。１１時２分、財務省の太田充事務次官、矢野康治主計局長。５５分、日本医師会の中川俊男会長、今村聡副会長と会食。

【午後】２時、石垣雅敏北海道根室市長ら「北方領土返還要求中央アピール行動」参加者の表敬。１６分、北村滋国家安全保障局長、和泉洋人首相補佐官、秋葉剛男外務事務次官。２６分、塩谷立自民党人工知能未来社会経済戦略本部長らから決議書受け取り。４５分、和泉首相補佐官、嶋田裕光内閣府子ども・子育て本部統括官、厚生労働省の坂口卓雇用環境・均等局長、渡辺由美子子ども家庭局長、伊原和人政策統括官。５７分、末松信介自民党参院議員、久野義博全国介護事業者政治連盟会長ら。３時５４分、氷見野良三金融庁長官。４時６分、橋本聖子五輪相、藤井健志官房副長官補、和泉首相補佐官、平田竹男東京五輪・パラリンピック推進本部事務局長。２０分、北村国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官、防衛省の岡真臣防衛政策局長、納冨中情報本部長。２８分、滝沢内閣情報官。３７分、河村建夫自民党宇宙・海洋開発特別委員会委員長ら。５時１０分、成長戦略会議。６時２７分、小池百合子東京都知事。５６分、報道各社のインタビュー。７時２分、東京・永田町のザ・キャピトルホテル東急。レストラン「ＯＲＩＧＡＭＩ」で秘書官と食事。８時１６分、衆院第２議員会館。３５分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。



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