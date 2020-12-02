鈴木優磨、中村敬斗がゴール　サッカー、ベルギー１部

2020年12月2日 10時18分 （共同通信）
　鈴木優磨

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　サッカーのベルギー１部リーグで１日、シントトロイデンの鈴木優磨と中村敬斗がアウェーのムスクロン戦で、ともに得点した。鈴木優はフル出場し、ＰＫで今季５点目。後半３３分から出場した中村はベルギー１部で初ゴールを決めた。ＧＫシュミット・ダニエルもフル出場。試合は２―３で敗れた。（共同）

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