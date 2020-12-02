ロッテの荻野貴司外野手（３５）が、保有している国内フリーエージェント（ＦＡ）権を行使せずに残留することが２日、分かった。球団幹部が明らかにした。複数年契約で合意したとみられる。

１１年目の今季は７月下旬に右太ももを痛めた影響で５３試合の出場にとどまり、打率２割９分１厘、１本塁打、１０打点で１９盗塁だった。国内ＦＡ権は昨季取得し、１年契約していた。



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