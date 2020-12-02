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翔猿が出身地の江戸川区表敬訪問 人気の小兵「三役目指す」
大相撲で人気の小兵、幕内翔猿（２８）が２日、出身地である東京都江戸川区の区役所で斉藤猛区長を表敬訪問...
12月02日
阪神の西勇輝、２億円で更改 ４年契約の３年目、現状維持
阪神の西勇輝投手が２日、兵庫県西宮市の球団事務所で契約交渉し、４年契約の３年目となる来季の年俸を現状...
ソフトＢの長谷川ＦＡ権行使せず 「やっぱり福岡が好き」
ソフトバンクの長谷川勇也外野手（３５）が２０１７年に取得した海外フリーエージェント（ＦＡ）権を行使せ...
坂口は１億２千万円で更改 ヤクルト、来季３年契約最終年
ヤクルトの坂口智隆外野手が２日、東京都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、５００万円増の年俸１億２千...
阪神、ドラフト２位の伊藤と合意 ＪＲ東日本の投手
阪神がドラフト２位で指名したＪＲ東日本の伊藤将司投手（２４）＝１７８センチ、８５キロ、左投げ左打ち＝...
メジャーＨＰ「夢？ 現実だ」 イチローさん高校生指導を受け
【ロサンゼルス共同】米大リーグ、マリナーズやプロ野球オリックスなどで活躍し、昨年３月に現役引退したイ...