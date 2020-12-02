埼玉県庁
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病院抜け出し、コロナ感染隠して温泉入浴の男逮捕 埼玉県警
新型コロナウイルス感染症で入院していた病院を無断で抜け出し、感染を隠して温泉施設を利用したとして...
12月02日
写真よりリアルに一瞬描く 上田薫さん作品一堂に 県立近代美術館
写真よりもリアルに物質の一瞬を切り取る作風で知られる画家・上田薫さん（９１）の作品展が県立近...
二輪事故増加で講習会など実施 冬の交通運動始まる
忘年会などで人の動きが活発になり交通事故が増える年末を前に、県警は一日から冬の交通事故防止運...
時速３０キロ超 顔認証乗車も試行 浦和美園駅周辺で自動運転バス実証実験
さいたま市緑区の埼玉高速鉄道（ＳＲ）浦和美園駅周辺で十一月、自動運転バスが公道を走る実証実験...
＜新型コロナ＞埼玉県で104人感染 和光、所沢、川越市の病院の医療従事者、患者らが感染
埼玉県内では１日、新型コロナウイルスの新たな感染者１０４人と、死亡３人が発表された。
県は８...
12月01日
新型コロナ 埼玉県がクラスター発生の繁華街に午後10時までの営業短縮を要請へ
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、埼玉県は３０日、クラスター（感染者集団）が発生した繁華街...