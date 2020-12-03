【午前】６時４４分、官邸。官邸の敷地内を散歩。７時３０分、東京・虎ノ門のホテル「Ｔｈｅ Ｏｋｕｒａ Ｔｏｋｙｏ」。レストラン「オーキッド」で秘書官と食事。８時２１分、官邸。４３分、ローレンス・フィンク米ブラックロック最高経営責任者（ＣＥＯ）とウェブ会議。氷見野良三金融庁長官同席。１１時３０分、山口泰明自民党選対委員長。

【午後】０時、村井純内閣官房参与と会食。２時３０分、片山虎之助日本維新の会共同代表らから新型コロナウイルス対策に関する提言書受け取り。３時２０分、麻生太郎副総理兼財務相、田村憲久厚生労働相、加藤勝信官房長官。４時、麻生副総理兼財務相、金融庁の氷見野長官、古沢知之企画市場局長。５分、麻生副総理兼財務相。３０分、イスラエルのネタニヤフ首相と電話会談。５時、北村滋国家安全保障局長、山田重夫外務省総合外交政策局長、防衛省の島田和久事務次官、山崎幸二統合幕僚長。６時５５分、東京・西麻布の焼き肉店「叙々苑游玄亭西麻布本館」。自民党の牧原秀樹、武村展英両衆院議員と会食。７時３５分、衆院第２議員会館。８時３２分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。



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