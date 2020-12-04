【午前】６時４４分、官邸。官邸の敷地内を散歩。７時２７分、東京・永田町のザ・キャピトルホテル東急。レストラン「ＯＲＩＧＡＭＩ」で自民党の山本朋広、黄川田仁志両衆院議員と会食。８時２０分、官邸。３０分、副大臣会議の出席者と写真撮影。１１時５分、和泉洋人首相補佐官、樽見英樹厚生労働事務次官。５８分、岡部信彦内閣官房参与、尾身茂新型コロナウイルス感染症対策分科会長、脇田隆字国立感染症研究所長と会食。

【午後】３時７分、北村滋国家安全保障局長、滝崎成樹官房副長官補、滝沢裕昭内閣情報官、山田重夫外務省総合外交政策局長、山崎幸二防衛省統合幕僚長。１８分、西村康稔経済再生担当相、藤井健志官房副長官補、和泉首相補佐官、吉田学新型コロナウイルス感染症対策推進室長、内閣府の山崎重孝事務次官、田和宏内閣府審議官、林幸宏、井上裕之、籠宮信雄各政策統括官。３５分、西村経済再生担当相。４時６分、麻生太郎副総理兼財務相。１１分、麻生副総理兼財務相、財務省の太田充事務次官、矢野康治主計局長。４６分、国家安全保障会議。５時３０分、観光戦略実行推進会議。６時４１分、東京・赤坂の日本料理店「松川」。谷内正太郎前国家安全保障局長らと懇談。７時５分、東京・東麻布の中国料理店「富麗華」。飯島勲内閣官房参与、丹呉泰健元内閣官房参与と会食。８時３３分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。



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