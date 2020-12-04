米作家のＡ・ルーリーさん死去　ピュリツァー賞を受賞

2020年12月4日 13時17分 （共同通信）
　アリソン・ルーリーさん＝１９８８年（ＡＰ＝共同）

　アリソン・ルーリーさん＝１９８８年（ＡＰ＝共同）

  • 　アリソン・ルーリーさん＝１９８８年（ＡＰ＝共同）
　アリソン・ルーリーさん（米作家）米メディアによると３日、東部ニューヨーク州イサカのホスピスで死去、９４歳。自然死という。
　２６年、中西部シカゴ生まれ。６０年代から創作活動を開始、小説からノンフィクションまで多様な作品を手掛け、８０年代にはピュリツァー賞も受賞した。コーネル大で長期にわたり児童文学などを教えた教育者としても知られる。（ニューヨーク共同）

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line

PR情報

芸能の最新ニュース

記事一覧