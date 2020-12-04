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新型コロナ感染で10代女性が死亡 国内では初
新型コロナウイルスに感染した１０代の女性が死亡していたことが、厚生労働省が４日発表した国内発生動向集...
12月04日
４県で鳥インフル、殺処分数最多 野上農相「大変厳しい状況続く」
野上農相は４日の記者会見で、香川、福岡、兵庫、宮崎の４県の養鶏場で発生した高病原性鳥インフルエンザに...
GoToトラベル６月末まで延長 平日利用促進も検討 赤羽国交相表明
赤羽一嘉国土交通相は４日の記者会見で、観光支援事業「Ｇｏ Ｔｏ トラベル」の延長は、来年６月末までを...
乳児揺さぶり、母親に無罪判決 傷害で起訴、大阪地裁
大阪府八尾市で２０１７年、生後４カ月の長男を揺さぶるなど暴行し、頭部にけがをさせたとして傷害罪に問わ...
最終23巻発売「鬼滅の刃」に無限の感動 セリフが刺さり鼓舞されくじけず大人も涙
人気漫画「鬼滅の刃」（集英社、吾峠 呼世晴（ごとうげこよはる）さん作）の最終巻となる２３...
ファイザー、年内供給半減 コロナワクチン、米報道
【ニューヨーク共同】米紙ウォールストリート・ジャーナル電子版は３日、米製薬大手ファイザーなどが開発し...