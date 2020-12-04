４日、那覇発羽田行き日航９０４便ボーイング７７７が、離陸後に左エンジンの不具合が発生したとして、那覇空港に引き返し緊急着陸した。日航によると、けが人の情報は入っていないという。

午前１１時４５分ごろに那覇空港を離陸。午後０時２５分ごろに着陸した。



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