菅首相、記者会見へ　新型コロナ対応 「桜を見る会」疑惑が焦点

2020年12月4日 15時52分
衆院本会議で所信表明演説をする菅首相 （2020年10月26日）

衆院本会議で所信表明演説をする菅首相 （2020年10月26日）

  • 衆院本会議で所信表明演説をする菅首相 （2020年10月26日）
　菅義偉首相は臨時国会が事実上閉会することにあわせ、４日午後６時から首相官邸で記者会見を開く。外遊時を除いて首相が会見を開くのは、就任時以来２回目。
　新型コロナウイルスの対応や日本学術会議の会員任命拒否の問題、安倍晋三前首相主催の「桜を見る会」を巡る疑惑などが焦点になる。

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