宅八郎さん死去　評論家

2020年12月5日 07時20分
　宅八郎さん（たく・はちろう＝評論家、本名矢野守啓＝やの・もりひろ）８月１１日、小脳出血のため死去、５７歳。浜松市出身。葬儀・告別式は近親者で行った。
　著書に「イカす！おたく天国」「処刑宣告」があり、雑誌のコラムなどで活躍したほか、「おたく評論家」の肩書でテレビ番組にも出演した。

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