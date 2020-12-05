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「マラドーナ競技場」に改称 セリエＡの古巣ナポリの本拠地
【ロンドン共同】先月２５日に死去したサッカー元アルゼンチン代表のディエゴ・マラドーナさんが現役時代に...
12月05日
２１年クラブＷ杯は日本開催 ＦＩＦＡ総会はオンライン形式で
【ロンドン共同】国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）は４日、オンラインで理事会を開き、２０２１年のクラブワー...
ヤング氏、レンジャーズＧＭに ＯＢの元投手、ＭＬＢ副会長
【ダラス（米テキサス州）共同】米大リーグ、レンジャーズは４日、大リーグ機構（ＭＬＢ）の副会長でＯＢの...
ラグビー、松島幸太朗がフル出場 仏１部、クレルモンは３敗目
【クレルモンフェラン（フランス）共同】ラグビーのフランス１部リーグ第１１節第１日は４日、クレルモンフ...
酒井はフル出場、長友は出番なし サッカー・フランス１部
サッカーのフランス１部リーグで４日、酒井宏樹と長友佑都のマルセイユは敵地でニームに２―０で勝ち、５連...
八村塁、開幕は敵地７６ｅｒｓ戦 本拠地初戦はマジック戦
【ニューヨーク共同】米プロバスケットボールＮＢＡは４日、今季前半戦の試合日程を発表し、八村塁の所属す...