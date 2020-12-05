Ｕベルリンの遠藤渓太、出番なし　独１部、３試合ぶりにベンチ入り

2020年12月5日 08時44分 （共同通信）
　【ベルリン共同】サッカーのドイツ１部リーグで４日、ウニオン・ベルリンの遠藤渓太は敵地で行われたヘルタ戦で３試合ぶりにベンチ入りしたが、出場機会はなかった。チームは１―３で逆転負けし、開幕戦以来９試合ぶりの黒星を喫した。

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