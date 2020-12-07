東京、新たに２９９人感染　新型コロナウイルス

2020年12月7日 15時26分 （共同通信）
　東京都庁

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　東京都は７日、新型コロナウイルスの感染者が新たに２９９人報告されたと明らかにした。累計は４万４００３人となった。
　都内の感染者数は１１月中旬以降、増加傾向が続いている。都は酒類を提供する飲食店やカラオケ店に対し、今月１７日まで午後１０時閉店の営業時間短縮を都内ほぼ全域で要請している。

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