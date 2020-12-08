【午前】６時４７分、官邸。官邸の敷地内を散歩。７時２６分、東京・永田町のザ・キャピトルホテル東急。レストラン「ＯＲＩＧＡＭＩ」で自民党の秋本真利、大串正樹両衆院議員と会食。８時３８分、衆院第２議員会館。９時１８分、官邸。１１時１３分、和泉洋人首相補佐官、外務省の森美樹夫アフリカ部長、植野篤志国際協力局長、運輸安全委員会の佐藤雄二委員、城福健陽事務局長。

【午後】０時９分、政府与党連絡会議。３３分、自民党の二階俊博幹事長、林幹雄幹事長代理、森山裕国対委員長。２時、同党行政改革推進本部の棚橋泰文本部長、桜田義孝本部長代理ら。２５分、滝沢裕昭内閣情報官。４３分、西村康稔経済再生担当相、内閣府の山崎重孝事務次官、田和宏内閣府審議官、林幸宏政策統括官。５６分、西村経済再生担当相。４時４６分、オランダのルッテ首相と電話会談。５時７分、阿達雅志首相補佐官。２０分、田村憲久厚生労働相、西村経済再生担当相、藤井健志官房副長官補、和泉首相補佐官、吉田学新型コロナウイルス感染症対策推進室長、厚労省の樽見英樹事務次官、迫井正深医政局長。３６分、田村厚労相、西村経済再生担当相。６時３１分、東京・紀尾井町のホテル「ザ・プリンスギャラリー東京紀尾井町」。レストラン「ＷＡＳＨＯＫＵ 蒼天 ＳＯＵＴＥＮ」で西村明宏自民党衆院議員、山田佳臣ＪＲ東海相談役と会食。８時９分、衆院第２議員会館。９時１分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。

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