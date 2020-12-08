東証続落、終値は２万６４６７円　コロナ感染再拡大、景気悪化懸念

2020年12月8日 15時17分 （共同通信）
　東京証券取引所＝東京・日本橋兜町

　東京証券取引所＝東京・日本橋兜町

  • 　東京証券取引所＝東京・日本橋兜町
　８日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は続落した。新型コロナウイルスの感染再拡大により国内各地の医療体制が逼迫しており、景気悪化への懸念から売りが先行した。
　終値は前日比８０円３６銭安の２万６４６７円０８銭。東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は１・９４ポイント安の１７５８・８１。出来高は約１０億２９９１万株だった。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line

PR情報

経済の最新ニュース

記事一覧