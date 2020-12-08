東京証券取引所＝東京・日本橋兜町
関連キーワード
PR情報
街角の景気実感、７カ月ぶり悪化 １１月、コロナ感染再拡大で
内閣府が８日発表した１１月の景気ウオッチャー調査は、街角の景気実感を示す現状判断指数（季節調整値）が...
12月08日
獺祭甘酒使ったシェイクを発売 モス、酒米農家を応援
モスバーガーを展開するモスフードサービスは８日、日本酒「獺祭」を造る旭酒造（山口県岩国市）と協力し、...
富士通がレジなし決済システム オフィスや駅構内など小規模向け
富士通は８日、米ＩＴ企業が手掛けるレジを使わずに決済するシステムの販売を開始すると発表した。オフィス...
１１月の企業倒産、５６９件 中小資金繰り支援で２１％減
東京商工リサーチは８日、全国の１１月の企業倒産件数（負債額１千万円以上）が前年同月比２１・７％減の５...
LINE、アプリのデザイン大幅に刷新 サービス開始以来、最大の変更
無料通信アプリ「LINE」は８日、アプリ全体のデザインを大幅にリニューアルしたと発表した。画面の色や...
ＧＤＰ、年率２２・９％増へ修正 ７～９月改定値、経済再開で
内閣府が８日発表した２０２０年７～９月期の国内総生産（ＧＤＰ）の改定値は、物価変動を除く実質で前期比...