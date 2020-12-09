【午前】６時４３分、官邸。官邸の敷地内を散歩。７時３１分、東京・虎ノ門のホテル「Ｔｈｅ Ｏｋｕｒａ Ｔｏｋｙｏ」。レストラン「オーキッド」で秘書官と食事。８時４２分、官邸。９時１分、政府与党政策懇談会。２７分、自民党本部。３１分、同党役員会。５７分、官邸。１０時１分、閣議。１３分、茂木敏充外相。１６分、梶山弘志経済産業相、井上信治万博相、経産省の安藤久佳事務次官、荒井勝喜総括審議官。２３分、梶山経産相、経産省の安藤事務次官、荒井総括審議官。４５分、和泉洋人首相補佐官、厚生労働省の樽見英樹事務次官、福島靖正医務技監。

【午後】２時５分、秋田魁新報のインタビュー。２６分、田村憲久厚労相、坂本哲志少子化対策担当相、和泉首相補佐官、嶋田裕光内閣府子ども・子育て本部統括官、厚労省の渡辺由美子子ども家庭局長、伊原和人政策統括官、新原浩朗経産省経済産業政策局長。４２分、北村滋国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官、宮川正内閣衛星情報センター所長。５７分、河野太郎行政改革担当相。３時２０分、麻生太郎副総理兼財務相、財務省の太田充事務次官、矢野康治主計局長、住沢整主税局長。２９分、麻生副総理兼財務相。５７分、新経済連盟主催オンライン特別講演。４時２４分、衆院第２議員会館。４７分、米田建三国際経済交流協会会長。５２分、官邸。５時２０分、北村国家安全保障局長、高橋憲一官房副長官補、防衛省の島田和久事務次官、山崎幸二統合幕僚長。３５分、経済財政諮問会議。６時、臨時閣議。２６分、東京・虎ノ門のホテル「アンダーズ東京」。レストラン「ザ タヴァン グリル＆ラウンジ」で麻生副総理兼財務相と会食。８時５７分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。



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