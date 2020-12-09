女子テニス、ケニンが年間ＭＶＰ　全豪オープンで四大大会初制覇

2020年12月9日 14時33分 （共同通信）
　全豪オープンを制し、優勝カップにキスするソフィア・ケニン＝２月、メルボルン（ＡＰ＝共同）

　全豪オープンを制し、優勝カップにキスするソフィア・ケニン＝２月、メルボルン（ＡＰ＝共同）

  • 　全豪オープンを制し、優勝カップにキスするソフィア・ケニン＝２月、メルボルン（ＡＰ＝共同）
　女子テニスのツアーを統括するＷＴＡは８日、年間最優秀選手にソフィア・ケニン（米国）を選んだと発表した。全豪オープンで四大大会初制覇を飾り、全仏オープンは準優勝。自己最高の世界ランキング４位でシーズンを終えた。（共同）

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