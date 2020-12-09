北海道で過去最多１６人死亡　１９７人コロナ感染

2020年12月9日 16時17分 （共同通信）
　北海道と札幌、旭川、函館、小樽の４市は９日、新型コロナウイルスに計１９７人が感染し、過去最多の１６人が死亡したと発表した。道内の感染者は計１万５３５人、死者は計２８７人となった。

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