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＜新型コロナ＞東京都で新たに572人の感染確認 今月５日に次ぐ過去２番目の多さ
東京都は９日、新型コロナウイルスの感染者が新たに５７２人報告されたと発表した。新規の感染者数としては...
12月09日
【東京コロナ速報・９ 日】北区の児相職員が感染、同僚７人が自宅待機に
【北区】都北児童相談所の３０代女性職員が感染。相談業務に従事しているが、相談者ら外部に濃厚接触...
看護師の７割超が精神的負担 北海道、ボーナス大幅減
北海道医療労働組合連合会（道医労連）は９日、加入する看護師３０５人への緊急アンケートで、新型コロナウ...
愛知で最多の２４５人感染 名古屋市で１００人
愛知県で９日、２４５人の新型コロナウイルス感染が確認された。うち名古屋市での確認が１００人。１日当た...
コロナの収束願う希望の灯、愛知 中部空港でイルミネーション展示
新型コロナウイルス流行で大規模運休が続く中部空港（愛知県常滑市）で、コロナ収束と需要回復を願って航空...
新型コロナウイルス 首都圏の感染者数と最新情報
首都圏１都７県（東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、静岡）を中心とした新型コロナウ...