【午前】６時４８分、官邸。官邸の敷地内を散歩。７時２８分、東京・永田町のザ・キャピトルホテル東急。レストラン「ＯＲＩＧＡＭＩ」で坂井学官房副長官、田中英之自民党衆院議員と会食。８時３８分、衆院第２議員会館。５３分、官邸。９時２４分、東京・虎ノ門のホテル「Ｔｈｅ Ｏｋｕｒａ Ｔｏｋｙｏ」。同ホテル内の歯科「ミヤタデンタルオフィス」で治療。３９分、官邸。４８分、復興庁の由木文彦事務次官、開出英之統括官。１０時１１分、北村滋国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官、山崎幸二防衛省統合幕僚長。２０分、北村国家安全保障局長。２６分、内閣府の山崎重孝事務次官、小野田壮賞勲局長、藤原誠文部科学事務次官。１１時３３分、自民党本部。３４分、同党広報用の写真、動画撮影。５９分、ザ・キャピトルホテル東急。日本料理店「水簾」でジャーナリストの後藤謙次氏と会食。

【午後】０時４４分、官邸。２時、行政改革推進会議。３９分、自民党青年局学生部のインタビュー。牧島かれん同党青年局長同席。３時３０分、宮永俊一三菱重工業会長ら。４９分、藤井健志官房副長官補、和泉洋人首相補佐官、総務省の黒田武一郎事務次官、高原剛自治行政局長。４時１０分、和泉首相補佐官、五道仁実国土強靱化推進室次長。３０分、御室健一郎全国信用金庫協会会長、柴田弘之信金中央金庫理事長、渋谷哲一東京都信用金庫協会会長。５０分、御法川信英自民党衆院議員。５時１２分、平田竹男内閣官房参与。５１分、武田良太総務相。６時１９分、東京・紀尾井町のホテル「ザ・プリンスギャラリー東京紀尾井町」。レストラン「ＷＡＳＨＯＫＵ 蒼天 ＳＯＵＴＥＮ」で山口那津男公明党代表と会食。７時５４分、衆院第２議員会館。９時１分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。



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