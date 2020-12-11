岩崎茂夫さん死去　元三菱製鋼社長

2020年12月11日 07時18分
　岩崎茂夫さん（いわさき・しげお＝元三菱製鋼社長）７日死去、９４歳。葬儀・告別式は近親者で行う。喪主は妻政子（まさこ）さん。

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