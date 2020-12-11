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パオロ・ロッシさん死去 ８２年Ｗ杯イタリア優勝
１９８２年ワールドカップ（Ｗ杯）スペイン大会の得点王で、イタリアの優勝に貢献したパオロ・ロッ...
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目片信さん死去 元大津市長
目片信さん（めかた・まこと＝元大津市長）８日、間質性肺炎のため死去、７９歳。大津市出身。葬儀・告別式...
「１つできれば、次の壁にぶつかり苦しくなる」 亡くなる８日前まで高座に…一龍斎貞水さん
「１つできれば、次の芸の壁にぶつかり苦しくなる」。一龍斎貞水さんは取材のたびにそんなことを語っていた...
12月10日
一龍斎貞水さん死去 講談師、人間国宝
照明、音響を使った立体的な怪談で知られた人間国宝の講談師、一龍斎貞水（いちりゅうさいていすい...
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御木貴日止さん（みき・たかひと＝パーフェクトリバティー教団＜略称ＰＬ教団＞教主）５日死去、６３歳。詳...
小林和男さん死去 元Ｓバンタム級世界王者
元世界ボクシング評議会（ＷＢＣ）スーパーバンタム級王者でロイヤル小林のリングネームで活躍した...
12月09日