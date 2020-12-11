【午前】７時９分、ＪＲ東京駅。８時４８分、はやぶさ１０１号でＪＲ仙台駅。平沢勝栄復興相同行。同駅応接室で村井嘉浩宮城県知事ら。９時５２分、宮城県東松島市の復興再生多目的施設「あおみな」。渥美巌市長ら出迎え。視察。１０時４５分、同県石巻市の石巻南浜津波復興祈念公園。亀山紘市長ら出迎え。献花、黙とう。視察。１１時１分、同市の生鮮食品市場「いしのまき元気いちば」。視察。３１分、東松島市の航空自衛隊松島基地。

【午後】０時１１分、陸上自衛隊ヘリコプターで岩手県陸前高田市の総合交流センター「夢アリーナたかた」。１６分、同市の高田松原津波復興祈念公園。達増拓也岩手県知事、戸羽太市長ら出迎え。献花、黙とう。視察。近隣住民と交流。３６分、同市の京料理店「京亭縁庵」。平沢復興相、達増岩手県知事らと昼食。１時５分、夢アリーナたかた。４５分、陸自ヘリで同県宮古市のへいがわ老木公園。２時９分、同市の田老地区防潮堤。山本正徳市長出迎え。視察。２３分、同市の震災遺構「たろう観光ホテル」。視察。津波のビデオ映像を視聴。４７分、報道各社のインタビュー。３時１７分、へいがわ老木公園。４時２２分、陸自ヘリで仙台市若林区の陸自霞目駐屯地。４５分、ＪＲ仙台駅。６時５５分、はやぶさ１１０号でＪＲ東京駅。７時７分、東京・内幸町の帝国ホテル。宴会場「牡丹の間」で日本経済新聞社の喜多恒雄会長、岡田直敏社長らと会食。８時２９分、衆院第２議員会館。８時５１分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。



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