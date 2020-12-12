【午前】６時４１分、官邸。官邸の敷地内を散歩。７時２９分、東京・虎ノ門のホテル「Ｔｈｅ Ｏｋｕｒａ Ｔｏｋｙｏ」。レストラン「オーキッド」で秘書官と食事。８時４１分、官邸。５０分、迫井正深厚生労働省医政局長。９時２０分、国家安全保障会議。３６分、国土強靱（きょうじん）化推進本部。１０時、閣議。１２分、麻生太郎副総理兼財務相、財務省の太田充事務次官、矢野康治主計局長、住沢整主税局長。２９分、麻生副総理兼財務相。３６分、山崎重孝内閣府事務次官。１１時１３分、東京・紀尾井町のホテルニューオータニ。宴会場「鶴の間」で故松田昌士ＪＲ東日本元社長のお別れの会に出席。２４分、衆院第２議員会館。４３分、官邸。

【午後】０時２分、自民党の「不妊治療への支援拡充を目指す議員連盟」の和田政宗事務局長、吉村泰典元内閣官房参与、杉山産婦人科の杉山力一理事長と会食。１時１７分、田村憲久厚労相、赤羽一嘉国土交通相、加藤勝信官房長官、西村康稔経済再生担当相、藤井健志官房副長官補、吉田学新型コロナウイルス感染症対策推進室長、樽見英樹厚労省事務次官。５２分、田村厚労相、赤羽国交相、西村経済再生担当相、藤井官房副長官補、吉田新型コロナウイルス感染症対策推進室長、樽見厚労省事務次官。２時６分、滝沢裕昭内閣情報官。１４分、内閣府の別府充彦内閣府審議官、宮地毅政策統括官、原宏彰沖縄振興局長。５８分、インターネット動画中継サイト「ニコニコ動画」の特別番組に出演。３時４６分、和泉洋人首相補佐官、厚労省の樽見事務次官、正林督章健康局長。４時２分、田村厚労相、加藤官房長官、西村康稔全世代型社会保障改革担当相、和泉首相補佐官、厚労省の渡辺由美子子ども家庭局長、浜谷浩樹保険局長、伊原和人政策統括官、新原浩朗経済産業省経済産業政策局長。１２分、西村経済再生担当相。１７分、萩生田光一文部科学相。４７分、東京・永田町のザ・キャピトルホテル東急。宴会場「鳳凰」で農林水産物等輸出促進全国協議会総会に出席し、あいさつ。記念撮影。５時１分、官邸。１７分、マイナンバー制度および国と地方のデジタル基盤抜本改善ワーキンググループ。５２分、秋葉剛男外務事務次官。６時３１分、東京・紀尾井町のホテル「ザ・プリンスギャラリー東京紀尾井町」。レストラン「Ａｌｌ Ｄａｙ Ｄｉｎｉｎｇ ＯＡＳＩＳ ＧＡＲＤＥＮ」で佃和夫三菱重工業特別顧問、渡文明ＥＮＥＯＳホールディングス名誉顧問と懇談。７時５８分、東京・赤坂の中国料理店「Ｗａｋｉｙａ 迎賓茶樓」。自民党の藤井比早之、田中良生、星野剛士各衆院議員と会食。８時５８分、衆院第２議員会館。９時２３分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。

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