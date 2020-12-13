Go Toトラベル、東京の一時停止を協議か　小池都知事が西村担当相と会談

2020年12月13日 15時55分
定例記者会見をする東京都の小池百合子知事＝１１日

定例記者会見をする東京都の小池百合子知事＝１１日

  • 定例記者会見をする東京都の小池百合子知事＝１１日
　東京都の小池百合子知事は１３日午後、内閣府を訪れて西村康稔経済再生担当相と会談した。都内の新型コロナウイルスの状況を踏まえ、飲食店への営業時間短縮要請や「Ｇｏ　Ｔｏトラベル」の今後の対応を協議したとみられる。（共同）
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