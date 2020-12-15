関連キーワード
PR情報
横浜ＦＣカズ５３歳メンバー入り １６日Ｇ大阪戦、最年長出場か
Ｊ１横浜ＦＣの元日本代表ＦＷ三浦知良（５３）が１６日のＧ大阪戦（ニッパツ三ツ沢球技場）でメンバー入り...
12月15日
中村匠吾、びわ湖毎日出場へ 五輪テスト大会も検討
東京五輪男子マラソン代表の中村匠吾（富士通）が１５日、オンラインで取材に応じ、来年２月のびわ湖毎日マ...
聖火リレーのルート発表 東京五輪、計画維持
東京五輪・パラリンピック組織委員会は１５日、新型コロナウイルス感染拡大の影響で延期された五輪の聖火リ...
渋野日向子が１３位に浮上 女子ゴルフ世界ランク、畑岡７位
女子ゴルフの１４日付最新世界ランキングが発表され、全米女子オープン選手権で４位に入った渋野日向子は三...
マラソンの野上恵子が１月で引退 １８年アジア大会銀メダル
２０１８年ジャカルタ・アジア大会女子マラソン銀メダルの野上恵子（３５）が来年１月末で現役を引退し退社...
ＮＢＡ、ラプターズ渡辺は３得点 ホーネッツとのオープン戦２戦目
【ロサンゼルス共同】米プロバスケットボールＮＢＡでラプターズの渡辺雄太は１４日、ホーネッツとのオープ...