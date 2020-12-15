ＮＦＬ、９８年ぶり９ＴＤラン　第１４週最終日

2020年12月15日 15時44分 （共同通信）
　【ニューヨーク共同】米プロフットボールＮＦＬ第１４週最終日は１４日、クリーブランドで行われ、レーベンズがブラウンズに４７―４２で競り勝った。両チームの合計９ＴＤランは１９２２年に２例あった１試合の史上最多記録に９８年ぶりに並んだ。レーベンズは８勝５敗で、ブラウンズは９勝４敗。

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