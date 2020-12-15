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日立製作所は１５日、大雨時のダム放流計画を自動で立案するシステムを開発したと発表した。下流域での河川...
12月15日
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パソナグループが新型コロナウイルスの影響で、就職先が決まっていない来年３月卒業予定の高校生や大学生を...
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ＪＲ東日本とＫＤＤＩは１５日、東北新幹線の車内でリモートワークがしやすいよう専用の通信回線を備えた車...
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関西電力は１５日、役員らの金品受領問題の反省から、経営幹部を対象にした初のガバナンス（企業統治）研修...
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