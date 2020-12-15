ＮＹ円、１０３円後半

2020年12月15日 22時42分 （共同通信）
　【ニューヨーク共同】１５日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前８時半現在、前日比２１銭円高ドル安の１ドル＝１０３円７８～８８銭をつけた。ユーロは１ユーロ＝１・２１３０～４０ドル、１２５円９６～１２６円０６銭。
　米株式先物相場の上昇を受けてリスク回避姿勢が和らぎ、基軸通貨ドルの需要が低下するとの思惑からドル売り円買いがやや先行した。

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